اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:15 م
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تجدد التظاهرات ضد نتنياهو بعد صدور قانون الاحتجاجات الجديد.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:00 م
تجدد التظاهرات ضد نتنياهو بعد صدور قانون الاحتجاجات الجديد.. صور مظاهرات في إسرائيل
رويترز

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نظم بعض النشطاء في إسرائيل، اليوم الأربعاء، مظاهرات جديدة ضد بنيامين نتنياهو، احتجاجا على الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وسط العاصمة تل أبيب، وكذلك ضد جرائم الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي.
 

رفع المتظاهرون الأعلام في عدة مناطق في إسرائيل، وبعد صدور قانون يمنع المتظاهرين من تنظيم مظاهرات على مسافة أكثر من 1 كيلومتر عن المنازل المأهولة بالسكان.

يتظاهر معارضوا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو؛ بسبب طريقة إدارته لأزمة فيروس كورونا، على الرغم من تمديد القيود المفروضة على التجمعات والفعاليات الجماهيرية بموجب حالة الطوارئ.
 
مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل

قانون التظاهر سمح للاحتجاجات بعيدًا عن المنازل
قانون التظاهر سمح للاحتجاجات بعيدًا عن المنازل

تجدد التظاهرات ضد نتنياهو
تجدد التظاهرات ضد نتنياهو

متظاهر ضد نتنياهو
متظاهر يرفع العلم ضد سياسة نتنياهو
رفع المتظاهرون أعلامهم ضد إجراءات كورونا
رفع المتظاهرون أعلامهم ضد إجراءات كورونا
 

 


نتنياهو

إسرائيل

مظاهرات

احتجاجات

كورونا

قضايا فساد

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