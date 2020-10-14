بيع نسخة نادرة لمسرحيات شكسبير في مزاد بمبلغ قياسي.. صور

رويترز

قالت دار كريستيز للمزادات في نيويورك، إن كتابًا نادرًا يجمع الأعمال المسرحية للكاتب وليام شكسبير، ويعود لعام 1623 بيع، اليوم الأربعاء، في مزاد بمبلغ قياسي بلغ 9.9 مليون دولار، ولم تعرف بعد هوية مشتري النسخة النادرة.