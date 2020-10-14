اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:39 م
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بيع نسخة نادرة لمسرحيات شكسبير في مزاد بمبلغ قياسي.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:09 م
بيع نسخة نادرة لمسرحيات شكسبير في مزاد بمبلغ قياسي.. صور شكسبير
رويترز

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قالت دار كريستيز للمزادات في نيويورك، إن كتابًا نادرًا يجمع الأعمال المسرحية للكاتب وليام شكسبير، ويعود لعام 1623 بيع، اليوم الأربعاء، في مزاد بمبلغ قياسي بلغ 9.9 مليون دولار، ولم تعرف بعد هوية مشتري النسخة النادرة.
 
والكتاب المعروف عالميا باسم "المطوية الأولى"، يضم مسرحيات شكسبير، البالغ عددها 36 مسرحية، وهذه واحدة من ست نسخ كاملة معروف أنها بحيازة أشخاص أو مؤسسات خاصة وكانت التوقعات تشير إلى أنها ستباع بسعر يتراوح بين أربعة وستة ملايين دولار.
 
 
وأشارت دار المزادات إلى أن الثمن القياسي السابق لنسخة من أعمال شكسبير بلغ نحو 6.2 مليون دولار في 2001.
 
قاعة مزاد بيع مجلد شكسبير
قاعة مزاد بيع مجلد شكسبير

مجلد نادر لمسرحيات شكسبير
مجلد نادر لمسرحيات شكسبير

مجلد شكسبير داخل فاترينة عرض خاصة للحفاظ عليها
مجلد شكسبير داخل فاترينة عرض خاصة للحفاظ عليها

شكسبير
شكسبير

مسرحيات شكسبير النادرة يطلق عليها المطوية الأولى
مسرحيات شكسبير النادرة يطلق عليها المطوية الأولى
 

شكسبير

مزاد علني

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مسرحيات شكسبير

الادب الانجليزي

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