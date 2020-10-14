بيطرى الشرقية تشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية

الشرقية - فريق المحافظات

شنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى، أنه فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قيام إدارة الخدمات بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدوية بمركز أبوحماد لضبط الأدوية والعيادات المخالفة، أسفرت عن تحرير3 محاضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية وضبط 586 عبوة لـ 57 صنف دواء بيطرى مخالف (منتهى الصلاحية - مجهول المصدر)، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.



أدوية بيطرية مخالفة