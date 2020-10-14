وذكر البيان الأمريكي – الأممي المشترك الذي وزعه مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان، أن المشاركين في الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت في وقت سابق من اليوم، جددوا التزامهم بمواصلة المفاوضات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأشار البيان إلى أن ممثلي حكومات إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية، اجتمعوا اليوم لبدء مناقشات تستهدف التوصل إلى اتفاق على حدود بحرية مشتركة بين إسرائيل ولبنان، وأن الجانب الأمريكي تولى الوساطة وتسهيل التفاوض بقيادة مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط ديفيد شينكر والسفير جون ديروشر، واستضاف المفاوضات المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش.



وكانت الجولة الأولى من المفاوضات، والتي عقدت في مقر قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان، قد تقرر في ختامها التأجيل إلى 26 أكتوبر الحالي لعقد جلسة تفاوضية ثانية.



على صعيد متصل، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رئيس البلاد ميشال عون استقبل ظهر اليوم رئيس الوفد اللبناني المكلف بمهمة التفاوض العميد طيار بسام ياسين، حيث اطلع منه على وقائع الاجتماع الاول من المفاوضات، واستعراض المواقف التي صدرت من الأطراف المشاركين في الاجتماع.



يذكر أن المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان تضم 10 بلوكات (تجمعات) نفطية. ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.