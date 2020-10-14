اليوم السابع
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بورصة لندن السياحية تتيح اجتماعاتها أون لاين بعد إلغائها لأول مرة منذ 40 عاما

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:06 م
بورصة لندن السياحية تتيح اجتماعاتها أون لاين بعد إلغائها لأول مرة منذ 40 عاما بورصة لندن السياحية
كتبت آمال رسلان

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أعلنت بورصة لندن السياحية، بدء التسجيل للمشاركين في فعالياتها الافتراضية التي ستعقد بداية نوفمبر، بعد أن تم إلغاء الفعاليات على أرض الواقع بسبب فيروس كورونا.

وقالت البورصة من خلال موقعها الرسمى إنه بعد 40 عامًا من قدومك إلينا، WTM London 2020 قادم إليك!، نحن نسهل حدثًا افتراضيًا تمامًا يعقد في الفترة من 9-11 نوفمبر، والهدف الرئيسي هو المساعدة في استعادة صناعة السفر وإعادة بنائها وتشكيلها في وقت هي في أمس الحاجة إليها.  

وسيركز الحدث الافتراضي على استعادة الاتصالات التجارية وتطويرها، وسيعقد الحدث الافتراضي على مدار ثلاثة أيام، من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، للسماح بالوصول من مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم.  

وستتناول جلسات المؤتمر والمنتديات الحية بعض المشكلات التي تواجهها الصناعة اليوم، بالإضافة إلى جلسات التواصل السريع والاجتماعات الفردية وفرص التواصل الافتراضي، وأكدت: "نريد إبقاء محادثة السفر العالمية حية والمساعدة في توصيل اتصالات جديدة بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من فرص الأعمال التجارية عبر الإنترنت".

وستناقش الاجتماعات تأثير جائحة الصحة العالمي على صناعة السفر والسياحة وستناقش خارطة طريق للتعافي، وتحديد الاتجاهات والابتكارات التي تشكل مستقبل الصناعة.

وقال كبير مديري WTM London ، سيمون برس:"للأسف، ستكون هذه السنة هي المرة الأولى منذ أن أطلقنا WTM London في 1980 حيث لن يكون هناك حدث مباشر.

"لقد عملنا بلا كلل لتنظيم عرض مادي ، لكن العدد المتزايد من قيود السفر وعدم اليقين حول العالم يعني أنه سيكون من غير العملي بالنسبة للعديد من الزوار الأجانب الحضور شخصيًا.

وأضاف: "ومع ذلك ، سيظل الآلاف من محترفي تجارة السفر من جميع أنحاء العالم قادرين على الالتقاء والقيام بأعمال تجارية في مجموعة واسعة من الجلسات الافتراضية، لمساعدة الصناعة على التعافي وإعادة البناء والابتكار."

 


بورصة لندن

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