بوتين يعلن تسجيل لقاح روسى ثان ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء عن تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

وكان قد أعلن الكرملين فى وقت سابق تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن التجارب البشرية على اللقاح الروسي لكوفيد-19 بدأت في دولة الإمارات.

والتجارب التي تجري في الإمارات هي ثاني تجارب على لقاح (سبوتنك-في) خارج روسيا بعد إطلاق تجارب في بيلاروسيا. ومن المتوقع أيضا أن تبدأ في فنزويلا قريبا.

وأحجم صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يقوم بتسويق اللقاح في الخارج، عن التعقيب