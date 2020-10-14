اليوم السابع
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بلومبرج تؤكد تسبب كورونا في أسوأ أداء اقتصادى لقطر منذ 2012

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:00 م
بلومبرج تؤكد تسبب كورونا في أسوأ أداء اقتصادى لقطر منذ 2012 بورصة قطر
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن اقتصاد قطر شهد أسوأ أداء له منذ عام 2012 على الأقل، وذلك  خلال الربع الثانى من هذا العام بسبب إجراءات مكافحة وباء كورونا. وأوضحت الوكالة أن الناتج الإجمالى لقطر تراجع 6.1% فى الفترة من إبريل إلى يونيو على أساس سنوى، وفقا لتقديرات هيئة التخطيط والإحصاء، وكان الاقتصاد قد انكمش 1% خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأوضح التقرير ان قطاعات المواصلات والتخزين والتجارة التجزئة والإقامة وخدمات الترفيه فى الإمارة تضررت بشكل خاص من جراء جائحة كورونا. وتوقع صندوق النقد الدولى أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالى لقطر بنسبة 4.5% هذا العام.

وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد تراجع، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.31% خاسراً 30.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10026.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 182.6 مليون سهم بقيمة 428.8 مليون ريال عبر تنفيذ 6962 صفقة، وتراجع 38 سهماً، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهمين، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.41%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والاتصالات بنسبة 0.16%، 0.08%، على التوالي.

 

وفي سياق متصل، أعلنت 3 شركات وهم قطر لصناعة الألومنيوم، مزايا قطر للتطوير العقاري، بروة العقارية، عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حددت الأولى يوم 22 أكتوبر للإعلان عن النتائج، والثانية يوم 28 أكتوبر، والثالثة يوم 27 أكتوبر.


 


قطر

اقتصاد قطر

خسائر اقتصاد قطر

كورونا فى قطر

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