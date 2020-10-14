ووفقا للبيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 8712 شخصا ويبلغ عدد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات 1307 مصابين من بينهم 64 في حالة خطيرة بوحدات العناية المركزة.

وأضافت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تعافى 164 شخصا ليصل إجمالي المتعافين منذ بدء الجائحة إلى 16 ألفا و139 شخصا.

وشهدت العاصمة صوفيا معظم الحالات الجديدة تليها بلوفديف ثم بلاجويفجراد.