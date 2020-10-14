اليوم السابع
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بطريرك الكاثوليك لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد: نصلى إلى الله أن يوفقكم لصالح البلاد

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:01 م
بطريرك الكاثوليك لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد: نصلى إلى الله أن يوفقكم لصالح البلاد الأنبا إبراهيم إسحق
كتب مايكل فارس

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هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الأعضاء المعَـيَّـنين الجدد بمجلس الشيوخ.

وجاء بنص التهنئة: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية وبالأصالة عن نفسي، نهنئ السادة الأعضاء المعيَّنين الجدد بمجلس الشيوخ، ونصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما هو صالح للبلاد".

وقد أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، عن تعيين المستشار جميل حليم المستشار القانوني لبطريركية الأقباط الكاثوليك بمصر، كعضو جديد بمجلس الشيوخ.

يذكر أن قائمة أسماء المعينين لعضوية مجلس الشيوخ، والتي تشمل 100 عضوا وفقًا لقانون مجلس الشيوخ الذى يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث أعضاء المجلس، وتضم، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، و‏محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، ‏وطارق سعده نقيب الإعلاميين، و‏نادية مبروك، رئيس الإذاعة السابق، و‏السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب الحالي التي تنتهى مدته في 9 يناير المقبل، و‏خلف الزناتي نقيب المعلمين، والدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق، و كوثر محمود نقيب التمريض، ‏محمد سمير عبدالجليل، ‏والصحفي إبراهيم حجازي، وهاني صلاح محمد، وطارق علي، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحالي، ومحمد محمود منصور ، وأكمل سامي نجاتي، وسامح عاشور نقيب المحامين السابق.

كما تضم القائمة، محمد مجدي فريد، علاء الدين مصطفي، أحمد محمد السعيد، خالد عبد المنعم، عمر نبيل عبدالرحمن، وهاني حمدي، وإيهاب زكريا عطا الله، وعياد راغب، وجميل حليم حبيب، ‏ومحمود سيد محمود، ومحمد محمود ثروت، ومحمد مصطفي شردي، وإبراهيم السيد عقيلة، ومحمد فرج حافظ، وحافظ أبو شوشة، ويحي شوقي محمد، وأحمد عبد العزيز محمد خالد مصطفي أحمد، ومحمد عبد السلام، ورمضان سرحان، محمد محمد زكي، السعدي عبد الحميد، وهدي جمال عبد الناصر، والفنان يحيي الفخراني، والفنانة سميرة عبد العزيز".

كما ضمت القائمة: "محمد ماهر مصطفي أبو غالي، أشرف ثابت سعد الدين، محمود محمد صلاح سعد، محمود أشرف أبو النصر، عبد الله أمين محمود، محمد عمر مصطفي، يوسف السيد عامر، ضياء إسماعيل مصطفي، أحمد عبد الله سيد، محمد شوقي، و‏محمد صلاح الدين بدري، اللواء هارون أبو سحلي، والدكتور نبيل دعبس، الربان عمر صميدة، عبد العزيز النحاس".

 


مجلس الشيوخ

المعينين بمجلس الشيوخ

بطريرك الكاثوليك

الانبا إبراهيم اسحق

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