"بطاقة صحية لكل طالب وكثافة الفصل 28" استعدادات العام الدراسى بالقاهرة

اجتمع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومحمد عطية مدير تعليم القاهرة، بحضور قيادات مديرية تعليم القاهرة ومديرية الصحة بالقاهرة، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد فى ظل ظروف مواجهة جائحة كورونا، حيث أكد المحافظ أنه لابد من التنسيق الكامل بين وزارتى الصحة والتعليم وتهيئة الجو المطمئن لأولياء الأمور واتباع الإجراءات الاحترازية.

ووجه محافظ القاهرة بتعقيم ونظافة الفصول، ونظافة محيط المدارس وعدم وقوف الباعة الجائلين، وتعقيم دورات المياه باستخدام المطهرات، وتواجد الزائرة الصحية بالمدرسة، وارتداء الطلاب للكمامة أو واقى الوجه للأطفال اقل من 12 سنة، بالإضافة إلى وجود مشرفين لاستقبال الطلاب والحرص على عدم تزاحم الطلبة فى الدخول للمدرسة والخروج منها، والاهتمام بالمناطق الأكثر كثافه ومدارس الفترتين.

وبالنسبة لاستعداد وزاره الصحة يجب أن يكون لديها خطه مع المستشفيات القريبة من المدارس والمراكز الصحية وفى الفترة الأولى على الاقل توافر مع طبيب لكل مجموعة من المدارس ويكون على اتصال بالزائرة الصحية يوميا كما يجب توفر عدد من سيارات الإسعاف لسرعة الوصول للمدارس، مع الاهتمام بالفترة المسائية ومتابعتها جيدا وتواجد الزائرة الصحية فى الفترتين وخاصه فى الأماكن الأكثر ازدحاما، وعمل بطاقه صحية لكل طالب ويدون فيها تاريخه المرضى إذا كان لديه مرض مزمن وعلى ولى الأمر أن يخطر المدرسة بذلك.

ووجه اللواء خالد عبد العال بتخصيص أول حصة فى اليوم الأول للدراسة للحديث عن حرب اكتوبر المجيدة، ويجب التعامل بجدية من أول يوم والحرص فى إصدار البيانات الإعلامية منعا للخلط وإثارة الفزع وطمأنة أولياء الأمور والجمهور، ومن خلال منسق واحد من التعليم والصحة والتأكد من التصريحات لبعث رسائل طمأنة لأولياء الأمور والطلاب.

وأعلن المحافظ وقف الإجازات والاعذار فى الفترة القادمة للاحتياج إلى أكبر عدد من المشرفين، كما أكد على التفاعل مع غرفة عمليات المحافظة لحظة بلحظة، وفى حاله ظهور أى حالة أو أى مشكلة فيتم التدخل لحل أى مشكلة، مع مراجعة جميع المدارس وحالتها الإنشائية والأثاث من المقاعد والتجهيزات وأعمال الصيانة لتكون بحاله جيدة، وصيانة دورات المياه وتوفير المياه.

من جانبه أكد محمد عطيه مدير المديرية، أنه تم التنسيق مع منسق وزارة الصحة وتواجد منسق فى كل منطقه طبية وكل إدارة تعليمية وكل مدرسة للتواصل والتأكيد على الزائرة الصحية مع تواجد بعض الاسعافات الأولية.

وأشار الدكتور محمد شوقى، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، إلى أن هناك تقريرا يوميا بين المنسق والزائرة الصحية ومنسق الإدارة ويتم تجميع التقارير وإرسالها للمديرية وعمل تقرير مشترك بين التعليم والصحة وإرساله للمحافظة اذا ظهر أى أعراض على طالب يتم عزله فى غرفة العزل المجهزة بالمدرسة واستدعاء ولى أمره والذهاب للتأمين الصحى.

وأوضح مدير المديرية أن كل مدرسة لها جدول حسب كثافتها وكل فصل يقسم إلى مجموعتين أو ثلاثة ولا يزيد العدد داخل الفصل عن 28 طالبا ويجلس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد ويبلغ مدير المدرسة إدارته بالجدول وكل إدارة ترسل الجداول إلى المديرية لمراجعتها، كما سيتم توفير ماسح حرارة بكل مدرسة، والتأكيد على أن يكون لدى المنسق قاعدة بيانات بجميع ارقام تليفونات أولياء الأمور، وضرورة الوعى الطبى والتعامل مع أى حالة بهدوء وعدم نشر حالة من الفزع بين العمالة الموجودة بالمدرسة ويجب أن تتعامل بوعى وعلى مدير المدرسة طمأنه أولياء الأمور وحسن استقبالهم وطمأنة الطلاب، ومديرى العموم يتابعون المدارس يوميا والاطمئنان على الطلاب.