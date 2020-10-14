بدء جلسة تشاور بميناء الإسكندرية لإنشاء منطقة لوجستية على ترعة النوبارية..صور

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

بدأت منذ قليل، جلسة تشاورية بهيئة ميناء الإسكندرية، بقاعة المؤتمرات فى باب 11 جمارك، لعرض الجوانب البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء منطقة لوجستية كظهير لميناء الإسكندرية على ترعة النوبارية.

حضر اللقاء الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وممثلة الشركات والمستثمرين وممثلى الغرفة الملاحية والشركات.

وأكد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الغرض من إنشاء المنطقة اللوجستية، هو توسعة الميناء وزيادة الطاقة الاستيعابية داخل الهيئة واعتباره مشروعا قوميا بمحافظة الإسكندرية.

واضاف خلال كلمته اليوم، أن مساحة ميناء الإسكندرية الحالية 1.6كم مربع وهناك رؤية مستقبلية لزيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 4.8كم مربع خلال الفترة القادمة مما يعود بالنفع فى كافة المجالات.

وأشار إلى أن هناكا تطويرا فى كافة المشروعات منها خط السكة الحديد والطرق لتسهيل حركة الشاحنات بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى والكبارى داخل هيئة ميناء الإسكندرية.