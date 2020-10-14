ولفت البيان الى أن المؤتمر سوف يستعرض بحثا حول الاستغلال في العمل في صناعة اللحوم وفى قطاع الزراعة كما يناقش الخبراء الوطنيون والدوليون بالإضافة إلى العديد من ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني آثار التغييرات التي أحدثتها الجائحة في مكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار البيان الى أن مكافحة الاتجار بالبشر تعتبر من أولويات السياسة الخارجية النمساوية ويشارك فى تنظيم المؤتمر الى جانب وزارة الخارجية كل من وزارة الداخلية ومعهد فيينا للحوار والتعاون الدولي والمنظمة الدولية للهجرة وعدد من منظمات المجتمع المدني .

