بدأت اليوم فى مقر وزارة الخارجية النمساوية أعمال المؤتمر الثالث عشر لمكافحة الاتجار بالبشر فى ظل وباء كورونا وتستمر أعماله يومين افتراضيا عبر الانترنت حيث يعقد بمناسبة يوم الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاتجار بالبشر، وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الاربعاء أن المؤتمر يناقش من خلال عدة حلقات نقاش وورش عمل افتراضية عواقب الوباء على الاتجار بالبشر وكيفية مكافحته لافتا الى مشاركة 500 شخصية دولية فى اعمال المؤتمر .
ولفت البيان الى أن المؤتمر سوف يستعرض بحثا حول الاستغلال في العمل في صناعة اللحوم وفى قطاع الزراعة كما يناقش الخبراء الوطنيون والدوليون بالإضافة إلى العديد من ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني آثار التغييرات التي أحدثتها الجائحة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار البيان الى أن مكافحة الاتجار بالبشر تعتبر من أولويات السياسة الخارجية النمساوية ويشارك فى تنظيم المؤتمر الى جانب وزارة الخارجية كل من وزارة الداخلية ومعهد فيينا للحوار والتعاون الدولي والمنظمة الدولية للهجرة وعدد من منظمات المجتمع المدني .
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