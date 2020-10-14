انطلاق فعاليات الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية في نسخته العاشرة 16 نوفمبر 2020

ـ حسن مصطفى رئيس الملتقى...هذا وقت جذب رؤوس الأموال المسئولة التي تراعي الأبعاد الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية

تعقد شركة "سي إس آر ايجيبت" الملتقى السنوي للتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية في مصر في نسخته العاشرة يوم 16 نوفمبر 2020 تحت عنوان "الاستثمار المسئول بوابة التعافي والعبور بالأزمات" ، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالعمل التنموي و بمشاركة ممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني ومتخذي القرار.



حسن مصطفى رئيس الملتقى

صرح حسن مصطفي، رئيس مجلس إدارة شركة سي اس ار ايجيبت ورئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية : "إن الملتقى هدفه تبادل الخبرات وعقد شراكات فعالة تحقق نمو مستدام وفقا لرؤية مصر 2030 ، كما يأتي في ظل توجهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تضمن مستقبل أفضل و ترتقي بحياة المواطن المصرى على كافة المستويات،وتجعله ينعم بحياة كريمة، و تعمل على تحقيق نمو احتوائي ومستدام وتنمية إقليمية متوازنة، وتؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية واالستخدام األمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة".

كما أكد مصطفى، أن انعقاد الملتقى هذا العام يأتي في أعقاب جائحة كوفيد 19 التي اختبر معها العالم مدى قدرتة على مواجهة الأزمات ، وظهرت أهمية أهداف التنمية المستدامة و ضرورة السعى لتحقيقها على أرض الواقع ، وذلك بعدما تجلى للجميع أن الدول التى تتمتع بوجود شركات مسئولة واستثمار مسئول على أراضيها هي الدول التى حققت نجاح في تكاتف الجهود لمواجهة الجائحة.

وأشار مصطفى أيضا، إلى أن مصر تعد نموذجا يحتذى به حيث تعاملت الحكومة المصرية بمرونة فائقة لمواجهة الأزمة ومتغيراتها ، ورسمت السيناريوهات المحتملة وسعت لتكامل الجهود مع المجتمع المدنى و مجتمع الأعمال المسئول، الأمر الذي ظهرو اضحا خلال الأزمة.



شركة سي اس ار ايجيبت

يسلط الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية الضوء على أهمية تبنى مجتمع الأعمال لمباديء الاستثمار المسئول وتطبيق مفهوم مواطنة الشركات وعرض أفضل الممارسات و المجهودات المبذولة لتخطي جائحة كوفيد 19 باقل خسائر ممكنة.

كما يسهم الملتقى ـ على مدار جلساته النقاشية ـ في خلق بيئة تفاعلية بين كافة األطراف للنقاش على المستوى االستراتيجي بتوحيد الرؤى وعقد الشراكات وطرح الحلول لأهم القضايا والموضوعات التى تساعد على تحقيق استراتيجية مصر 2030 إلحداث تنمية مستدامة،إضافة إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات المعرفية و العملية من خالل ورش العمل المتخصصة. و يخصص الملتقى هذا العام مساحة خاصة لللقاءات الثنائية بين األطراف المعنية لتوفير الدعم و التمويل اللازم لتنفيذ المبادرات المختلفة.

يشارك في المؤتمر الشركة المصرية للاتصالات، البنك الأهلي المصري ، كوكاكولا ، سانوفي ، مباشر القابضة، مؤسسة صناع الخير تحالف " world benchmarking alliance" ، الغرفة الاسلامية للتجارة و الصناعة و الزراعة، الاتحاد العربي للتطوع، جمعية شباب الأعمال، جمعية رجال األعمال المصرية السويسرية، المجلس العربي للمسئولية المجتمعية.

ويطرح الملتقى عددا من الموضوعات للنقاش لإحداث أثر تنموي في مجاالت التعليم و الصحة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى أهمية تبنى مجتمع الأعمال لمبادئ الإستثمار المسئول و تطبيق مفهوم مواطنة الشركات و عرض أفضل الممارسات و المجهودات التى بذلت لتخطى الجائحة باقل خسائر ممكنة، وآليات الإسراع بتنفيذ الخطة الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة مصر 2030 و كذلك دور القطاع الخاص في دعم منظومة إعادة التدوير.

وللمرة الأولى ، تقام ورش عمل متخصصة للتعرف على كيفية إعداد تقارير الاستدامة و خلق قيمة مشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آليات قياس الاثر التنموي و التعرف على أحدث المفاهيم وأفضل الممارسات فى مجال المسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة، و التعرف على أحدث المفاهيم مثلSROI, LEED, ESG ، و كذلك مناقشة تأثير الاستثمار المسئول في تحقيق تنمية مستدامة.

جدير بالذكر، أن شركة سي اس آر ايجيبت، وعلى مدار خمس سنوات، متخصصة في نشر الوعي بين الشركات ومؤسسات الدولة حول أهمية القيام بمسئوليتهم تجاه المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة من خلال اعمالها، بالاضافة الي دعم مفهوم مواطنة الشركات عن طريق عقد المؤتمرات وورش العمل الخاصة بذلك.

وتهدف الشركة إلى خلق حالة من التكامل بين المعنيين بالعمل التنموي سواء كانت مؤسسات حكومية أو منظمات مجتمع مدني أوشركات قطاع خاص أوخبراء، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، وكذلك خلق آلية تنسيقية لمتابعة خطط الدول العربية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وقيادة العمل التنموي وامتلاك آليات تنفيذية لتحقيقه فى مصر والوطن العربي.

كما قامت سي اس آر ايجيبت بتنظيم "الملتقى العربي للاستثمار و الشراكات الفعالة و مواطنة الشركات" بدولة الإمارات العربية المتحدة في يناير2018 بمشاركة أكثر من 300 خبير ومهتم و برعاية الغرفة الاسلامية للتجارة و الصناعة و الزراعة ومجلس سيدات أعمال الامارات بإتحاد الغرف الإماراتية والمجلس الاقتصادي المصري لسيدات الاعمال بالغرف التجارية المصرية و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و مكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابعة للامم المتحدة و المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار و مركز راشد لأصحاب الهمم.