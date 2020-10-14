اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:53 م
خالد صلاح
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انخفاض أرباح بنك أوف أمريكا بفعل ارتفاع المخصصات

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:47 م
انخفاض أرباح بنك أوف أمريكا بفعل ارتفاع المخصصات بنك أوف أمريكا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلن بنك أوف أمريكا اليوم الأربعاء، انخفاض الأرباح الفصلية 15.8 بالمئة، إذ تضرر بفعل ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان وتراجع الأداء في ثلاثة من بين القطاعات الرئيسية الأربعة.

وجنب ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول 1.4 مليار دولار كاحتياطيات لتغطية خسائر قروض، مقارنة مع نحو 800 مليون دولار قبل عام، إذ تعصف جائحة كوفيد-19 بالاقتصاد.

وانخفض صافي دخل الفائدة، معيار أساسي لما تجنيه البنوك من أنشطتها للإقراض، 17 بالمئة إلى 10.1 مليار دولار في الربع الثالث.

وانخفض صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين إلى 4.44 مليار دولار أو ما يعادل 51 سنتا للسهم في الربع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول من 5.27 مليار دولار أو 56 سنتا للسهم قبل عام.

كان محللون توقعوا ربحا 49 سنتا للسهم وفقا لبيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.

وتراجعت الإيرادات 11 بالمئة إلى 20.34 مليار دولار.

 


بنك أوف أمريكا

الولايات المتحدة

كورونا

الفائدة

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