انخفاض أرباح بنك أوف أمريكا بفعل ارتفاع المخصصات

أعلن بنك أوف أمريكا اليوم الأربعاء، انخفاض الأرباح الفصلية 15.8 بالمئة، إذ تضرر بفعل ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان وتراجع الأداء في ثلاثة من بين القطاعات الرئيسية الأربعة.

وجنب ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول 1.4 مليار دولار كاحتياطيات لتغطية خسائر قروض، مقارنة مع نحو 800 مليون دولار قبل عام، إذ تعصف جائحة كوفيد-19 بالاقتصاد.

وانخفض صافي دخل الفائدة، معيار أساسي لما تجنيه البنوك من أنشطتها للإقراض، 17 بالمئة إلى 10.1 مليار دولار في الربع الثالث.

وانخفض صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين إلى 4.44 مليار دولار أو ما يعادل 51 سنتا للسهم في الربع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول من 5.27 مليار دولار أو 56 سنتا للسهم قبل عام.

كان محللون توقعوا ربحا 49 سنتا للسهم وفقا لبيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.

وتراجعت الإيرادات 11 بالمئة إلى 20.34 مليار دولار.