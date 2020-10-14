انتهاء أولى جلسات محادثات الحدود بين لبنان وإسرائيل والاجتماع المقبل 28 أكتوبر

رويترز

قالت مصادر دفاعية لبنانية إن مفاوضين من لبنان وإسرائيل اجتمعا لفترة وجيزة اليوم الأربعاء لإجراء محادثات بخصوص الحدود البحرية المتنازع عليها.

وأضافت أن الاجتماع انتهى بعد ساعة فقط واتفق المفاوضون على اللقاء مجددا يوم 28 أكتوبر.

وكان قد قال مصدر في الأمم المتحدة إن فريقا لبنانيا وآخر إسرائيليا اجتمعا اليوم الأربعاء، في قاعدة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لإجراء محادثات بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها.

تأتي المحادثات التي توسطت فيها واشنطن بعد جهود دبلوماسية أمريكية استمرت ثلاث سنوات، وأُعلن عنها بعد أسابيع من تكثيف واشنطن الضغط على حلفاء جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والتي خاضت حربا مع إسرائيل استمرت شهرا في عام 2006.