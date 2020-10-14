اليونان والعراق يوقعان مذكرة تفاهم فى التدريب الدبلوماسى.. فيديو

كتبت ــ هناء أبو العز

وقع نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان مع نظيره العراقى فؤاد حسين، مذكرة تفاهم بشأن الاستشارات السياسية والتعاون في التدريب الدبلوماسي.

وقال الوزير العراقى فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي مشترك: "نرحب بالزيارة التاريخية لوزير خارجية اليونان إلى بغداد ، مضيفا: وقعنا مذكرتي تفاهم كأساس لتطوير العلاقات بين البلدين".

وأضاف: "نستطيع الاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع اليونان فهي تستورد النفط العراقي وتعتمد نصف واردات اليونان من النفط على النفط العراقى".

وأوضح وزير الخارجية العراقي أن "اليونان ساعدت العراق في حربه ضد داعش وقدمت إسنادا عسكريا"، مبينا أنها "شريك مهم للعراق ولها تجربة واسعة في مجال الطاقة البديلة".

وقال نيكوس دندياس وزير الخارجية اليوناني إن هناك إرادة متبادلة مع العراق لتوسيع العلاقات بين البلدين مؤكدًا: ندعم التكامل السياسي والاستقرار في العراق .