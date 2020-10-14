انضمت اليابان إلى معاهدة دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حول استكشاف الفضاء واستخدام موارده، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، أن اتفاقيات (أرتميس)، التي اقترحتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، تسعى إلى وضع مجموعة من المبادئ لاستكشاف الفضاء واستخراج موارد القمر.
وأشارت إلى أن الاتفاقيات تغطي القضايا المتعلقة بالتخلص الآمن من الحطام الفضائي، وتنص على أن أعضائها، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا وإيطاليا، لن يتدخلوا في مساعي نظرائهم على القمر.
ومن جانبه، قال وزير العلوم والتكنولوجيا الياباني شينجي إينو - في رسالة بالفيديو أثناء حفل توقيع عبر الإنترنت على المعاهدة الدولية - : "آمل أن يصبح الاتفاق دليلًا لتنفيذ اللوائح الدولية المستقبلية".
يشار إلى أن بعض الدول وضعت أنظارها على الجليد عند القطبين الشمالي والجنوبي للقمر لإنتاج وقود الهيدروجين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة