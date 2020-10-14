وأشارت إلى أن الاتفاقيات تغطي القضايا المتعلقة بالتخلص الآمن من الحطام الفضائي، وتنص على أن أعضائها، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا وإيطاليا، لن يتدخلوا في مساعي نظرائهم على القمر.



ومن جانبه، قال وزير العلوم والتكنولوجيا الياباني شينجي إينو - في رسالة بالفيديو أثناء حفل توقيع عبر الإنترنت على المعاهدة الدولية - : "آمل أن يصبح الاتفاق دليلًا لتنفيذ اللوائح الدولية المستقبلية".

يشار إلى أن بعض الدول وضعت أنظارها على الجليد عند القطبين الشمالي والجنوبي للقمر لإنتاج وقود الهيدروجين.