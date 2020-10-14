اليوم السابع
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الولايات المتحدة تسجل 215194 حالة وفاة بسبب كورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:55 م
الولايات المتحدة تسجل 215194 حالة وفاة بسبب كورونا كورونا - أرشيف
رويترز

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 أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 7.8 مليون حالة بعد زيادة 47459 مريضا على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 215194 بعد أن أودى المرض بحياة 748 آخرين.
 
وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم كوفيد-19 عند الرابعة مساء 13 أكتوبر، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.
 
ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.

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