اليوم السابع
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الهند تسمح لأدنوك الإماراتية بتصدير النفط من الاحتياطى الاستراتيجى

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:48 م
الهند تسمح لأدنوك الإماراتية بتصدير النفط من الاحتياطى الاستراتيجى أدنوك الإماراتية - صورة أرشيفية
رويترز

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قال وزير إن مجلس الوزراء الهندي سمح اليوم الأربعاء لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بتصدير النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي في منجالور، مما يمثل تحولا في السياسة قد يحسن المشاركة الأجنبية مع سعي الهند لتوسعة قدراتها التخزينية.

والسماح لأدنوك بتصدير نفطها يعكس نموذجا تبنته دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية للسماح لمنتجي النفط بإعادة تصدير الخام المخزن. ولا تسمح الهند بتصدير النفط.

وقال وزير البيئة الهندي براكاش جافاديكار في إفادة صحفية "الخطوة ستيسر التجارة لأدنوك".

وطلبت أدنوك إذن الحكومة الهندية للتصدير من نفطها المخزن إذ أنها تواجه صعوبات في البيع إلى شركات التكرير الهندية، والتي قلصت بعضها معدلات تكرير الخام بسبب انخفاض الطلب.

وبمقدور أدنوك الآن تصدير النفط المخزن في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بمنجالور في سفن ترفع علما أجنبيا. وحتى الآن، تُستخدم سفن ترفع العلم الهندي في التحريك الساحلي للنفط من المخازن.

وقال مصدر حكومي إنه سيكون للشركات الهندية الحق الأول للرفض في حالة أي إعادة تصدير من جانب أدنوك.

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد في العالم للنفط، نحو 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية وتبني مخزونا استراتيجيا في ثلاثة مواقع في جنوب البلاد لتخزين ما يصل إلى خمسة ملايين طن من النفط للتحوط في مواجهة اضطرابات الإمدادات.

 


الهند

ادنوك

نفط

كوريا الجنوبية

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