النيابة تأمر بتشريح جثة مهندسة سقطت من أعلى مبنى مجمع المحاكم بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أمرت نيابة المنشية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمبنى مجمع المحاكم بالمنشية، لكشف تفاصيل واقعة سقوط مهندسة من الطابق الـ14. كما قررت النيابة بتشريح الجثة التى تم نقلها لمشرحة كوم الدكة واستدعاء أسرتها لسؤالهم بخصوص الواقعة، وطلب التحريات المباحث بشأن الواقعة.

تعود الواقعة، عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية؛ يفيد تلقيه إخطارًا من حرس مجمع محاكم الإسكندرية، حول سقوط سيدة من الطابق الـ14، ليستقر جثمانها في منور الطابق التاسع، داخل مجمع محاكم الإسكندرية.

بالمعاينة الأولية، تبين أنها"م.م.ع.ال"، مهندسة، تبلغ من العمر 51 عامًا، مصرعها، قامت بإلقاء نفسها من الطابق الـ14 بغرض التخلص من الحياة، وانتقلت الشرطة، إلى موقع البلاغ.

وأفاد شهود العيان أن الشرطة وجدت داخل حقيبتها ورقة بخط يديها مدون بها: "حسبي الله الوكيل في كل من ظلمني، وضيع على حياتي".

وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بشأن الواقعة.