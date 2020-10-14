وذكر البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 402 حالة يليها النمسا العليا 234 حالة، وتيرول 184 حالة، و139 حالة إصابة جديدة في النمسا السفلى بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند 42 حالة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي صنف النمسا أمس في المنطقة الحمراء في إصابات "كورونا" وتتجه الحكومة لمزيد من تشديد الإجراءات الوقائية.