أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 1346 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 58 ألفًا و672 حالة تعافى منها 45 ألفًا و846 حالة، فيما توفت 872 حالة، وأوضح البيان أن عدد الحالات بالمستشفيات بلغ 654 حالة منها 11 حالة في العناية المركزة.
وذكر البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 402 حالة يليها النمسا العليا 234 حالة، وتيرول 184 حالة، و139 حالة إصابة جديدة في النمسا السفلى بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند 42 حالة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي صنف النمسا أمس في المنطقة الحمراء في إصابات "كورونا" وتتجه الحكومة لمزيد من تشديد الإجراءات الوقائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة