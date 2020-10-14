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النقل تبادر بتطبيق تخفيضات كبار السن بالمترو والسكة الحديد اليوم قبل سريان القرار رسميا غدا..تحديث

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:14 م
النقل تبادر بتطبيق تخفيضات كبار السن بالمترو والسكة الحديد اليوم قبل سريان القرار رسميا غدا..تحديث المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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أكدت وزارة النقل صدور تعليمات شفوية بتطبيق الفوري من الآن لتخفيضات كبار السن بالمترو والسكة الحديد بدلا من التطبيق الرسمي من غدا الخميس بعد تصديق مجلس الوزراء على القرار حسبما كان مخطط.

كانت وزارة النقل أصدرت بيان بشأن قرار تخفيضات التذاكر بمرفقي مترو الانفاق والسكة الحديد لمن فوق سن 60 و70 عاماً، وأوضحت مايلي :-

•       تنفيذ هذه القرارات يتطلب اتخاذ عدد من الاجراءات والآليات .

•       القرار له توقيت محدد للتطبيق اعتبارا من الخميس الموافق 15/10/2020  

•       الاجراءات والتدابير الخاصة بتنفيذ القرار  تتمثل في  طبع التذاكر والاشتراكات الخاصة بكبار السن بهذه التخفيضات و ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء التي تنعقد  جلسته بعد ظهر اليوم الاربعاء الموافق 14/10/2020  .

•       وزارة النقل في سبيل الاسراع بتطبيق هذه التخفيضات بعد اتفاق وزيرا النقل والتضامن الاجتماعي عليها قامت بعدد من الخطوات المتوازية بما يكفل التطبيق الفوري لها  حيث تم اتخاذ الخطوات التالية :-

1.     صدر أمس  الثلاثاء الموافق 13/10/2020 توجيه من وزير النقل  بخطاب رسمي  للسكة الحديد والمترو باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتطبيق هذه التخفيضات من طباعة التذاكر والاشتراكات المخصصة لها .

2.     تم التواصل مع السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء مساء امس الثلاثاء الموافق 13/10/2020  وعرض الامر عليه هاتفيا  والحصول على التصديق الخاص بهذه التخفيضات لحين صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء الذي سيعقد بعد ظهر اليوم الاربعاء الموافق 14/10/2020 وعليه تم صدور قرار لجميع منافذ البيع بالسكة الحديد والمترو بالتنفيذ الفوري لهذه التخفيضات  وتطبيقها بدءا من اليوم الاربعاء الموافق 14/10/2020  .

 


المترو

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تذاكر كبار السن

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