اليوم السابع
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المنطقة الشمالية العسكرية تنظم فعاليات جماهيرية احتفالا بانتصارات أكتوبر

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:03 م
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم فعاليات جماهيرية احتفالا بانتصارات أكتوبر جانب من الفعاليات
كتب زكى القاضى

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فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة نظمت المنطقة الشمالية العسكرية عدد من الفعاليات الجماهيرية بشوارع وميادين مدينة الإسكندرية .
 
 
 
تضمنت الفعاليات إقامة ماراثون للدراجات البخارية والهوائية والجرى بعنوان (فى حب مصر) بمشاركة عدد من الأندية الرياضية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية، حيث كانت نقطة البداية من أعلى كوبرى ستانلى إلى مكتبة الإسكندرية، واتسمت الماراثونات بالروح الرياضية والمعنوية العالية وتم توزيع هدايا تذكارية على الفائزين بالماراثون .
 
 
 
كما قامت عناصر المنطقة الشمالية العسكرية بتوزيع الأعلام والورود على المواطنين بالشوارع الرئيسية وإشارات المرور، وجابت الموسيقات العسكرية شوارع وميادين مدينة الإسكندرية وقدمت عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية، وساد جو من البهجة والفرحة بين المواطنين احتفالًا بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة التى ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصرى العظيم .
 
 
 
 يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تخليد ذكرى نصر أكتوبر العظيم .
 
فعاليات المنطقة الشمالية العسكرية احتفالا بانتصارات أكتوبر (1)
 

 

فعاليات المنطقة الشمالية العسكرية احتفالا بانتصارات أكتوبر (2)
 

 

فعاليات المنطقة الشمالية العسكرية احتفالا بانتصارات أكتوبر (3)
 

 

فعاليات المنطقة الشمالية العسكرية احتفالا بانتصارات أكتوبر (4)
 

 

فعاليات المنطقة الشمالية العسكرية احتفالا بانتصارات أكتوبر (5)
 

 

فعاليات المنطقة الشمالية العسكرية احتفالا بانتصارات أكتوبر (6)

 


المنطقة الشمالية

القوات المسلحه

حرب اكتوبر

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