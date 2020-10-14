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المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية يصدر عدد جديد بعنوان "نزيف الأراضى الزراعية"

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:50 م
المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية يصدر عدد جديد بعنوان "نزيف الأراضى الزراعية" غلاف العدد
كتب أسامة عبد الحميد

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أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عددًا جديدًا من مجلته تحت عنوان "نزيف الأراضى الزراعية .. مواجهة حكومية ملحة"، حيث تضمن عدد من الموضوعات الهامة على الساحة المحلية والعالمية ومنها التعديات على الأراضى الزراعية .

ويحتوى العدد الجديد الخاص بشهر أكتوبر، افتتاحية عن الاهتمامات المصرية وخطاب الرئيس السيسى بالأمم المتحدة، إلى جانب بعض القضايا الدولية عن عودة اهتمام أوروبا بالسياسة المتوسطة، وستقبل الدولة الإثيوبية بعد انتخابات إقليم تيجراى، وعدد قضايا الأمن والدفاع تحت عنوان " هلى تستطيع أوروبا ردع تركيا في الشرق المتوسط " و " ملامح الأزمات الهيكلية لتنظيم الإخوان فى مصر.

كما شمل العدد قضايا السياسات العامة، الخاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية، وحدود موازنة نظام الانتخاب الفردى والقائمة، إلى جانب قضايا نوعية عن شركة النصر كنموذج لإحياء صناعة السيارات، وأثر اضطرابات كورونا على سوق الغذاء المصرى.

وتطرق عدد أكتوبر الجديد، لكيفية تفكير العالم في سياقات ومضامين اتفاق السلام في السودان، والمبالغة التركية حول اكتشاف غاز البحر الأسود، بالإضافة إلى بيانات واحصائيات عن أداء السياسات البيئية بين مصر والدول النامية.

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المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية

مجلة

الاراضى الزراعية

التعديات على الأراضى

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