المشدد 7 سنوات لـ5 أشخاص لسرقتهم "فران" تحت تهديد السلاح بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، وسكرتارية محمد فاروق، حضوريا 5 أشخاص بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، لاعتراضهم طريق "فران" وسرقة دراجته البخارية ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح بدائرة منيا القمح.

تعود أحداث القضية رقم 20329 لسنة جنايات منيا القمح لسنة 2020، ليوم 19 أبريل، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا من " بكرى ج" 46 سنة فران مقيم قرية بنى هلال، أنه أثناء سيره بالطريق العام ليلا بالدراجة البخارية خاصته بدائرة منيا القمح، اعترض طريقه 5 أشخاص وأشهروا فى وجهه بندقية آلية وفردخرطوش، وأسلحة بيضاء مطاوى، وتمكنوا من سرقة دراجته البخارية ومتعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالى.

وتبين من تحريات النقيب معتز أحمد، معاون مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، صحة الواقعة، وقيام " محمد ع م" 33 سنة سائق، و" محمود ع م " 31 سنة سائق و" السيد ع م" 34 سنة حداد و" محمود ف ع" 28 سنة سائق و" عبد الحميد خ ع" 23 سنة عاطل، بارتكاب الواقعة وسرقة المجنى عليه تحت التهديد، وتم القبض عليهم وإحالتهم من قبل نيابة منيا القمح بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.