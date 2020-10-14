"المحفظة النقدية للكارت الذكى" لاستقلال خطوط مترو الأنفاق × 8 معلومات

يقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن "المحفظة النقدية للكارت الذكى" التى تستخدم لاستقلال خطوط مترو الأنفاق، والتي تطرحها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو كبديل للتذاكر الورقية خلال التقرير التالى:
1. هي عبارة عن مجموعة من التذاكر مشحونة على الكارت الذكى.
2. الشحن بأى مبلغ فئة 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه .
3. الكارت يكون لحامله ( بدون اسم ) ويمكن استخدامه من قبل أكثر شخص.
4. استعمال الكارت المشحون عليه المحفظة النقدية صالح لمدة 5 سنوات .
5. يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات فى حالة عدم تلف الكارت .
6. يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو بخطوطة الثلاثة.
7- الكارت الذكى الذى ستشحن عليه المحفظة النقدية قيمته 25 جنيها تدفع خلال استخراجه لأول مرة.
8- الهدف من هذا النظام راحة الركاب وتوفير الوقت الذى كان يستغرقه الراكب قبل كل رحلة لشراء تذكرة ورقية لرحلة واحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة