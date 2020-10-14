اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:37 م
خالد صلاح
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و300 مستثمر تقدموا للاكتتاب فى سندات مصر الخضراء..

المالية تؤكد ريادة مصر فى طرح السندات الخضراء بأفريقيا والشرق الأوسط

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 08:07 م
المالية تؤكد ريادة مصر فى طرح السندات الخضراء بأفريقيا والشرق الأوسط أحمد كوجك نائب وزير المالية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن مصر صاحبة الريادة فى طرح السندات الخضراء بأفريقيا والشرق الأوسط، مضيفا أنه تم تفعيل خطوات طرح السندات الخضراء بداية من شهر يناير الماضى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية دينا سالم، أنه تم تشكيل لجنة من جميع الوزارات قبل الطرح للتعرف على السندات الخضراء، مشيراً إلى أنه تم عقد عدة لقاءات افتراضية مع المستثمرين قبل عملية طرح السندات الخضراء.

وأوضح أن الطرح جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا وأمريكا وشرق آسيا والشرق الأوسط، لافتاً إلى أن مصر تحتل المركز 20 بين الدول الرائدة فى طرح السندات الخضراء عالمياً.

وأشار كوجك، إلى أن مصر حصلت على تقديرات مرتفعة فى تقييم المشروعات الخضراء من الجهات الدولية، مضيفا أنه تم عقد عدة لقاءات افتراضية مع المستثمرين قبل عملية طرح السندات الخضراء.

وكشف نائب وزير المالية، عن أن هناك 300 مستثمر تقدموا للاكتتاب في سندات مصر الخضراء منهم 16 مستثمرا جديداً، لافتاً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية شجعت المستثمرين على الاكتتاب في سندات مصر الخضراء.

وأكد أن السندات الخضراء ترفع من ثقة المستثمرين فى الأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر. وذكر أن مصر الدولة الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابى بين الدول الناشئة والنامية، مضيفا أن الاقتصاد المصرى يحظى بثقة المؤسسات الدولية وقادر على امتصاص الصدمات.

وتابع، أن صندوق النقد رفع تقديراته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.5 بدلا من 2 % فى مايو الماضى، مضيفاً أن المشروعات التنموية أسهمت فى دفع عجلة الاقتصاد وتعظيم القدرات الإنتاجية، حيث أن الإصلاحات الهيكلية تعزز من بنية الاقتصاد وتساعد على تحقيق مستهدفات التنمية.

 


الماليه

السندات الخضراء

الاقتصاد

الاستثمار

اخبار الاقتصاد

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