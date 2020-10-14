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الكهرباء: 1.3 مليار دولار وفر سنوى نتيجة إنشاء محطات الطاقة مع شركة سيمنز

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:36 م
الكهرباء: 1.3 مليار دولار وفر سنوى نتيجة إنشاء محطات الطاقة مع شركة سيمنز الدكتور ايمن حمزه-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأى عام المذاع على قناة tenوالذى يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد  ان العلاقات  كبيرة وعملاقة بين مصر وبين شركة سيمنز الألمانية مشيرا الى ان هناك 1.3 مليار دولار وفر سنوى نتيجة إنشاء محطات الطاقة مع شركة سيمنز مؤخرا، مؤكدًا على استمرار التعاون بين مصر وبين شركة  سيمنز  الألمانية.

من جانب اخر كان  الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

وقال حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، وهو ما مكن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من تحقيق إنجازات كثيرة خلال فترة قصيرة، ومن بينها تحقيق النسبة المخطط الوصول لها بحلول عام 2022 من مشاركة الطاقة المتجددة قبل الموعد المحدد لها، حيث تبلغ حاليا نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من الحمل الأقصى للكهرباء 20% وهى النسبة التى كان مخطط الوصول لها فى 2022.


الدكتور ايمن حمزه

وزارة الكهرباء

سيمنز الالمانية

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