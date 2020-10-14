القوى العاملة: 5.2 مليون مواطن سجلوا بياناتهم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

إبراهيم سعيد

قال هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن غدًا آخر يوم لتسجيل البيانات للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سي" أن هناك 5 ملايين و291 ألف عامل سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة حتى الآن.

وأضاف أنه سيتم تنقيح البيانات من قبل الجهات المعنية وبعدها سيتم تحديد موعد لصرف المنحة.

ولفت إلى أن المنحة السابقة كان قد سجل فيها 4.2 مليون مواطن وتم الوصول بالعدد المستهدف إلى و1.6 ملايين مواطن فقط بإجمالى أموال وصلت إلى 2 مليار و400 مليون جنيه.

ومن جانب أخر،عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا بديوان عام الوزارة مع رؤساء الإدارات المركزية وبعض قياداتها، لمتابعة التقدم المحرز فى الانتقال إلى التحول الرقمى مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، فضلا عن ما تم إنجازه من جهود فى الفترة الأخيرة في مختلف المجالات، ودراسة ضم وتجميع بعض المكاتب التابعة للمديريات لتوفير نفقات التحول الرقمى، خاصة في ظل تحول خدمات الوزارة التى تقدمها للمواطنين إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي للوزارة.

فى مستهل الاجتماع شدد الوزير على أهمية التعاون والمشاركة الفاعلة بين إدارات الوزارة ومديرياتها في البرامج التي تم إعدادها ، ومتابعة عمل المديريات والإدارات التابعة لها فيما يخص تفعيل الموقع الإلكتروني وإرسال واستقبال البيانات عليه كجهة واحدة مسموح العمل من خلالها من قبل الإدارات المركزية والمديريات فقط ، واستكمال ميكنة المكاتب التي لم يتم الانتهاء منها وربطها بالوزارة.

أكد الوزير أهمية التواصل شبه اليومي مع مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، والتعرف على المشكلات التي تواجه عمليات التفتيش اليومية ومحاولة حلها ، ومتابعة التقارير اليومية المقدمة منهم وفق الآلية الإلكترونية الرقمية المخصصة للعمل بين الإدارات المركزية والمديريات والمكاتب على مستوي الجمهورية .

حضر الاجتماع أحمد جادو المستشار المالي للوزارة ، وحسين صبري مستشار الوزير للمعلومات ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني ، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وسهير نصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، ورقية إبراهيم مدير الإدارة العامة لتفتيش العمل ، ومحمد كمال بمركز المعلومات .