القوى العاملة: 5.2 مليون مواطن سجلوا بياناتهم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

فى مستهل الاجتماع شدد الوزير على أهمية التعاون والمشاركة الفاعلة بين إدارات الوزارة ومديرياتها في البرامج التي تم إعدادها ، ومتابعة عمل المديريات والإدارات التابعة لها فيما يخص تفعيل الموقع الإلكتروني وإرسال واستقبال البيانات عليه كجهة واحدة مسموح العمل من خلالها من قبل الإدارات المركزية والمديريات فقط ، واستكمال ميكنة المكاتب التي لم يتم الانتهاء منها وربطها بالوزارة.
أكد الوزير أهمية التواصل شبه اليومي مع مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، والتعرف على المشكلات التي تواجه عمليات التفتيش اليومية ومحاولة حلها ، ومتابعة التقارير اليومية المقدمة منهم وفق الآلية الإلكترونية الرقمية المخصصة للعمل بين الإدارات المركزية والمديريات والمكاتب على مستوي الجمهورية .
حضر الاجتماع أحمد جادو المستشار المالي للوزارة ، وحسين صبري مستشار الوزير للمعلومات ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني ، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وسهير نصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، ورقية إبراهيم مدير الإدارة العامة لتفتيش العمل ، ومحمد كمال بمركز المعلومات .
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