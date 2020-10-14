كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على بطل فيديو واقعة التعدى على سيدة بأحد شوارع منطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بالعاصمة، تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، حقيقة الفيديو المتداول لتعدي شخص على سيدة تحمل طفل بأحد الشوارع بمنطقة السلام.

ودلت التحريات أن شابا تتبع سيدة تحمل طفلا وقام بالتعدي عليها بالضرب لسرقة هاتفها المحمول، وليس خطف الطفل الذي تحمله، ولاذ المتهم بالفرار فور رؤيته شابًا ينزل من سيارة والذى قام بدوره بمطاردته.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو التقطته كاميرات مراقبة يُظهر سيدة تسير فى الشارع، ويقوم شاب فجأة بالتعدي عليها بالضرب، ثم أتت سيارة ونزل قائدها تطارد المتهم وأنقذ السيدة.