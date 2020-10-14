القبض على السائق المشتبه به بحادث مقتل "فتاة المعادى" والبحث عن باقى المتهمين

تمكنت أجهزة الأمنية، من القبض على سائق السيارة المشتبه به فى حادث سرقة وسحل "فتاة المعادي" في شارع 9 بمنطقة المعادي، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط باقي المتهمين فى الحادث، كما يتم التحقيق مع مشتبه به فى الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية، حددت هوية 3 متهمين بعد تفريغ الكاميرات التي رصدت واقعة سحل فتاة بمنطقة المعادي والتى أظهرت أحدهم وهو يمسك بحقيبتها، فسقطت على الرصيف أسفل عجلات السيارة، وتوفيت في الحال.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات رصدت واقعة مصرع فتاة المعادي أسفل عجلات سيارة 3 اشخاص، وسحل جثمانها خلال معاكستها، مبينة أنَّ الكاميرات المتحفظ عليها تخص محال تجارية في محيط الحادث، وتم فحص الكاميرات وتحديد الجناة وسيتم ضبطهم خلال الساعات المقبلة.

وقام رجال المباحث بسماع أقوال أصحاب المحال التجارية وبعد تفريغ الكاميرات رصدت المتهمين أثناء محاولتهم التحرش بالضحية في أثناء عودتها من العمل وعقب هروبها منهم اشتبكت ملابسها في سيارتهم، ما أدى إلى سقوطها أسفل عجلات السيارة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقى بلاغًا من الأهالى بمصرع فتاة بشارع 9 بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات الأولية، أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها، والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجارٍ ملاحقة المتهمين للقبض عليهم .