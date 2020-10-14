أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء، تسجيل ألف و910 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 346 ألفًا و536 إصابة، وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار) - أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 6 آلاف و449 حالة وفاة، في حين تماثل 579 شخصًا للشفاء ، ليبلغ إجمالي المتعافين 293 ألفًا و860 متعافيًا، لتشكل نسبة الشفاء 85% من إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفلبين سجلت أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، رغم تطبيق إحدى أطول فترات الإغلاق.
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