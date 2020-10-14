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العراق يسجل 3857 إصابة جديدة بكورونا و 51 وفاة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:47 م
العراق يسجل 3857 إصابة جديدة بكورونا و 51 وفاة خلال 24 ساعة كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلن العراق عن تسجيل 3857 إصابة جديدة و 51 وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، تسجيل 900 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الأزمة في الإقليم إلى 57365 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه تم إجراء 5609 فحوصات طبية جديدة، مشيرة إلى أن مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطنا، والمغادرون للعزل الصحي 21871 مواطنا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2040 حالة وفاة.

 


العراق

كورونا

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كوفيد 19

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