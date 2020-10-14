اليوم السابع
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الصين تستكمل واحد من أضخم الجسور المعلقة فى العالم.. فيديو

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:10 م
الصين تستكمل واحد من أضخم الجسور المعلقة فى العالم.. فيديو الجسر
ريهام عبد الله

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رصد مقطع فيديو، لحظة استكمال واحدا من أضخم الجسور المعلقة في العالم وذلك فى الصين، ويصل ارتفاعه إلى 250 مترا وطوله أكثر من 880 مترا في حين يصل وزن أحد أجزائه المعدنية فقط إلى 640 طنا.
 
والجسر العملاق الذي يتم تشييده فوق أحد الأنهار جنوب غربي الصين، تم استكماله اليوم الأربعاء، بثتبيت آخر جزء معدني، ليصل أجزاء الجسر ببعضها البعض، وفقا لموقع سبوتنيك.
 
ويرصد مقطع الفيديو، لحظة رفع آخر جزء معدني لتوصيل أجزاء الجسر ببعضها، وأوضحن صحيفة صينية، أن هذا الأمر استغرق وقتا طويلا للارتفاع الكبير الذي تم تصميم الجسر على أساسه.
 
وتم بناء الجسر فوق نهر جينشا، جنوب غربي الصين، حيث يصل طوله إلى 882.5 متر ويقع على ارتفاع شاهق من سطح النهر.
 
الجسر
الجسر
الارتفاع الكبير للجسر جعل عملية رفع الجزء المعدني الأخير عملية معقدة وفى غاية الصعوبة، لكنهم نجحوا في إتمامها في نهاية الأمر.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن الجزء المعدني الذي يصل وزنه إلى نحو 640 طنا استغرق ساعتين لوضعه في مكانه.

الصين

جسر معلق

جسور

استكمال جسر

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