الصحف العالمية اليوم: ميلانيا ترامب تحاول الابتعاد عن نهج زوجها فى التعامل مع كورونا.. حملة ترامب تتفوق على بايدن فى الإنفاق على إعلانات فيس بوك بولايات مهمة.. مواجهة بين جونسون وزعيم العمال بسبب قيود كورونا

كتبت ريم عبد الحميد - رباب فتحى - فاطمة شوقى

اهتمت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الأربعاء، بالعديد من التقارير والقضايا فى مقدمتها الإنفاق الإعلانى فى حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية والجدل بشأن خطط الإغلاق فى بريطانيا.

الصحف الأمريكية:

حملة ترامب تتفوق على بايدن فى الإنفاق على إعلانات فيس بوك بولايات مهمة

قالت صحيفة واشنطن بوست إن حملة ترامب زادت من الإنفاق على إعلانات فيس بوك فى الولايات التى تمثل معركة بينه وبين منافسه الديمقراطى جو بايدن، وذلك بعد تفوق سابق للأخير فى الشهر الماضى.

وأوضحت الصحيفة أن الحملة الرئاسية لبايدن كان لديها ميزة خفية فى الفترة من أغسطس وحتى منتصف سبتمبر، وهى أنها تتفوق على حملة ترامب فى إعلانات الفيس بوك لإقناع الناخبين فى الولايات التى تمثل معركة انتخابية بين كلا المرشحين. إلا أن حملة ترامب بدأت تكثف جهودها مرة أخرى، وتنفق الآن المزيد فى هذه الولايات على منصة التواصل الاجتماعى الأشهر، والتى كانت جزءا رئيسيا من إستراتيجيته فى انتخابات 2016. ومولت حملة ترامب ما يقدر بـ 794 ألف دولار يوميا بدءا من أكتوبر على الإعلانات لإقناع الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم، ولتشجيع إقبال قاعدته فى العديد من الولايات التى كان رئيسية لفوز ترامب فى الانتخابات الرئاسية السابق.

فى المقابل، أنفق بايدن 621 ألف دولار يوميا على هذا النوع من الإعلانات فى نفس الوقت، وذلك وفقا لتحليل أجرته الصحيفة لبيانات إعلانات فيس بوك التى تنشرها المنصة، والتى يقدمها مشروع الشفافية السياسية إلكترونيا التابع لجماعة نيويورك.

وتطرق التحليل على وجه التحديد إلى الإعلانات المدفوعة المستهدفة بشكل غير متناسب للولايات المتحدة، من أجل الفوز بالأصوات، ولا يشمل الإعلانات الأوسع نطاقا مثل تلك الموجهة على المستوى الوطنى من أجل التبرعات. كما أنه أظهر الكتل الانتخابية المستهدفة ومنهم الناخبين اللاتينيين وكبار السن.

وتعمل كلا الحملتين على تكثيف جهودها فى ولايات رئيسية، حيث صعدت حملة ترامب جهودها عبر فيس بوك فى فلوريدا، بينما ضاعف بايدن جهوده فى ولاية بنسلفانيا.

واشنطن بوست: ميلانيا ترامب تحاول الابتعاد عن نهج زوجها فى التعامل مع كورونا

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن ميلانيا ترامب، السيدة الأولى الأمريكية، تواجه وقتا صعبا وهى تنأى بنفسها عن زوجها الرئيس الأمريكى فى الطريقة التى تعامل بها بعد إصابة كليهما بفيروس كورونا قبل نحو أسبوعين.

وأشارت الصحيفة أنه فى اليوم الذى خرج فيه الرئيس ترامب من المستشفى، وقام بخلع الكمامة خارج البيت الأبيض قبل دخوله، قام مكتب ميلانيا، التى أصيبت معه بفيروس كورونا، بنشر بيان تفصيلى مذهل عن الإجراءات الاحتياطية التى تم اتخاذها منذ مارس لحماية العامين، من الطهاة والخدم ومنسقى الظهور ومديرات المنزل، فى مقر الإقامة التنفيذى.

وكان توقيت البيان عن الرعاية التى توليها ميلانيا لمنع انتشار الفيروس فى الوقت الذى عاد فيه زوجها إلى البيت الأبيض وهو لا يزال فى طور العدوى، ذا دلالة فى حد ذاته، بحسب ما ترى الصحيفة.

حيث بدا أنه طريقتها فى الرد على الغضب والقلق حول سلامة البيت الأبيض. وأشارت واشنطن بوست التى تبدو علاقتها أحيانا مع الصحافة عدائية، والتى نادرا ما تجرى مقابلات أو تخرج عن إطار التصريحات المعدة عند ظهورها العام، كانت تتبع قواعدها الخاصة.

وتقول مايرا جوتين، مؤلفة كتاب "شريكة الرئيس: السيدة الأولى فى القرن العشرين،إن هذا غير عادى فى التاريخ وتناقض مباشر مع الطرقة التى يتصرف (الرئيس) بها".

وأضاف جوتين أنها لا تتذكر أى سيدة أولى أخرى أصدرت بيانات عن مكتبها يتعارض تماما مع رسالة الرئيس، وذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأقل من 30 يوما.

من ناحية أخرى، قالت كاثرين جيلسون، أستاذ التاريخ فى جامعة أوهايو والتى درست زوجات الرؤساء إن ميلانيا ربما تكون ترد على الانتقادات لوجود إدارة متراخية فى البيت الأبيض بسبب أنشطة زوجها، وهى تريد أن تقول لا لا. واضافت أن الانتقادات ليست من الصحافة فقط ولكن من عامة الناس.

اعتراف عميل لاستخبارات تركيا بتلقى أوامر لقتل سياسى كردى بالنمسا

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قصة عميل سابق بالاستخبارات التركية يعترف بتلقيه أوامر لقتل سياسى تركى فى النمسا.

وقالت الصحيفة إنه خلال الشهر الماضى توجه رجل زعم أن عميل للمخابرات التركية إلى قسم للشرطة فى فيينا، وكان اعترافه مفاجئا، حيث قال إنه تلقى أوامر بإطلاق النار على سياسى كردى نمساوى، وهو الأمر الذى لم يرغب فى فعله، وطلب حماية الشرطة. وقال أيضا إنه أُجبر على تقديم شهادة كاذبة استخدمت لإدانة موظف فى القنصلية الأمريكية فى اسطنبول.

ورأت الصحيفة أن هذه المزاعم من قبل الشخص الذى سمى نفسه فايز أوزتورك، تقدم رؤية جديدة عن مدى استعداد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لملاحقة أعدائه.

وأوضحت نيويورك تايمز أن اعتراف أوزتورك الذى جاء فى بلاغ للشرطة حصلت عليه الصحيفة، قد يفجر فجوة فى إدارنة ميتون توبيز، الذى عمل لصالح الخارجية الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات فى اسطنبول. تم الحكم عليه فى يونيو الماضى من قبل محكمة تركية بالسجن أكثر من ثمانية سنوات لمساعدته جماعة إرهابية واحدة.

وأوضحت الصحيفة أن قضية توباز واحدة من العديد من القضايا ضد مواطنين أمريكيين وموظفين يعملون لدى الحكومة الأمريكية يقول المسئولون الأمريكيون إنها بلا أساس، ويرونها محاولة من قبل أردوغان لبسط نفوذ فى علاقته التى تزداد توترات مع الولايات المتحدة.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن استبداد أردوغان المتزايد خلال العقد الماضى قد صحبه حملة عنيفة ضد من يتصور أنهم أعدائه فى الداخل والخارج، بدأت بتوتر مع الاتحاد الأوروبى وزاد بعد محاولة الانقلاب عليه عام 2016 والتى حمل المعارض المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولين مسئوليتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن القمع فى تركيا أدى إلى سجن عشرات الآلاف من أعداء أردوغان السياسيين، غالبا بأدلى يقول المعارضون إن واهية أو ملفقة. وفى الخارج، تورط فى عمليات تسليم قسرى لحوالى 100 أو أكثر من أنصار جولين، وامتدت، بحسب ما قال محققين فرنسيين إلى اغتيال ثلاثة مسلحين أكراد فى باريس عام 2013 رغم محاولات المخابرات التركية نفى أى تورط لها فى الحادث.

الصحف البريطانية:

3" طبقات أم قاطع الدائرة"..مواجهة بين جونسون وزعيم العمال بسبب قيود كورونا

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون دخل فى مواجهة مع زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر حول الإستراتيجية المتعلقة بقيود كورونا وتتبع الفيروس، وذلك بعدما دعا الأخير رئيس الوزراء لتبنى نهج أكثر صرامة فيما يتعلق بالقيود.

وكان كير قد قال أمس الثلاثاء، إن حزب العمال سيدعم خطة "قاطع الدائرة" التى تقضى بفرض إغلاق مصغر وصارم وقصير، مشددا على ضرورة أن يتم ذلك الآن، مع إغلاق كل الحانات والمطاعم وحزمة تعويض حتى لا تخسر الأعمال النارية من أجل كسر دائرة العدوى.

وقال حزب العمال إنه سيتحدى الحكومة لإسقاط نظام التتبع والمخالطة المستخدم حاليا بعدما قال كبار علماء الحكومة أن تأثيره محدود فيما يتعلق بوقف انتشار الفيروس. إلا أن جونسون قال إنه بفضل هذا النظام، أصبحوا يعرفون المناطق التى يزداد فيها معدل الإصابات، مما يمنح الدولة فرصة للقيام بالصواب.

واتهم جونسون حزب العمال بالسعى لإغلاق الشركات حول البلاد. ويريد أعضاء حزب المحافظين الذين ينتمى إليه رئيس الحكومة يريدون منح فرصة لنظام جونسون القائم على تقسيم بريطانيا إلى ثلاث مناطق وفق انتشار الفيروس فيها وفرض قيود على هذا الأساس، وذلك فى ظل مخاوف من حدوث مزيد من الدمار الاقتصادى بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء.

وقال ستارمر إن فشل إستراتيجية الحكومة يعنى أن الإجراءات الأكثر صرامة مطلوبة الآن. وكان جونسون قد قال إن سيأخذ فى الاعتبار خطة قاطع الدائرة للإغلاق لو فشل نظامه المكون من طبقات وذلك بعد زيادة الضغط عليه.

جارديان: الديمقراطيون فشلوا فى الضغط على مرشحة ترامب للمحكمة العليا بـ الشيوخ

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه فى اليوم الثانى لجلسات الاستماع أمام اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ، ضغط الديمقراطيون على المرشحة للمحكمة العليا إيمى كونى باريت بشأن الرعاية الصحية وقانون الانتخابات وحقوق الإجهاض - ولم يحققوا نجاحًا يذكر.

وتهربت المرشحة الثالثة لدونالد ترامب لأعلى محكمة من الأسئلة حول كيفية حكمها فى الطعن فى قانون الرعاية الميسرة (ACA)، إذا كانت تنحى نفسها عن أى دعوى قضائية تتعلق بالانتخابات الرئاسية ؛ وما إذا كانت ستصوت لإلغاء حكم عام 1973 التاريخى رو ضد وايد ، والذى جعل الإجهاض قانونيًا.

وجادلت باريت بأنها ليست ناقدة، مستشهدة بملاحظات القاضية إيلينا كاجان والراحلة روث بادر جينسبيرج فى قولها إنه بعيدا عن مراجعة قضية معينة، وظيفتها ليست الإعراب عن موقفها الشخصى.

ونقلت باريت عن جينسبيرج قولها "لا تلميحات ولا مراجعات ولا توقعات" بعد أن سألتها سناتور كاليفورنيا ديان فاينستين عن الكيفية التى يمكن أن تحكم بها الطعن فى شرعية الإجهاض.

وأوضحت الصحيفة أن باريت كاثوليكية متدينة تم فحص تصريحاتها وانتماءاتها السابقة عن كثب من قبل الديمقراطيين ووسائل الإعلام. قال ترامب إن إسقاط قضية رو ضد وايد سيكون "ممكنًا" مع وجود باريت فى المحكمة.

فى نقطة أخرى من جلسة الثلاثاء، استشهدت باريت بكاجان فى قولها إنها لن تعطى "رأيها بالموافقة أو النفى " على أى حكم افتراضي.

تركزت معظم استجوابات الديمقراطيين على قانون الرعاية الصحية، المعروف شعبياً باسم أوباماكير ، وكيف أن قرار المحكمة العليا بإلغاء القانون سيحرم ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية.

ومن المقرر عقد جلسة استماع بعد أسبوع من يوم الانتخابات. يرى الديموقراطيون أن حماية القانون تكتيك انتخابى مثمر، بعد أن ركزوا عليه فى منتصف المدة لعام 2018، عندما استعادوا مجلس النواب.

وقالت باريت إنها لم تكن معادية للقانون، أو حتى الإجهاض أو حقوق المثليين، وهى منطقة أخرى تثير قلق التقدميين حيث يبدو أن المحكمة تميل إلى أغلبية محافظة 6-3، قالت باريت إنها كانت تركز ببساطة على دعم القانون.

وقالت باريت: "أنا لست معادية لقانون الرعاية الصحية. أنا أطبق القانون وأتبع القانون، أنتم تصنعون السياسة "، عند سؤالها عن حقوق المثليين، قالت باريت: "لن أميز على أساس الميول الجنسية."

يشير اختيارها للكلمات بشكل واضح إلى أن الجنس هو اختيار. ولكن وسط التدقيق فى ماضى باريت، فى غضون ذلك، تم الإبلاغ عن أنها كانت فى مدرسة تعارض بشكل صريح الزواج من نفس الجنس.

الجارديان: الاتفاق لا يزال بعيدا قبل يوم من قمة "بريكست" وهناك "نبرة بناءة"

سخر كبير المفاوضين الأوربيين، ميشيل بارنييه من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، لإصداره "الموعد النهائي الثالث للخروج من جانب واحد" خلال اجتماع مع وزراء الاتحاد الأوروبي ، محذرًا من أن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال صعبة مع احتمال ضئيل حتى الآن لدخول الجانبين في مفاوضات "نفق" حاسمة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ومع بقاء يوم قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، طالب جونسون بتحقيق تقدم أو أنه سينسحب بدون اتفاق، وأشار كبير مفاوضي التكتل إلى أن الصفقة كانت "صعبة للغاية ولكنها لا تزال ممكنة"، وفقًا لمصادر دبلوماسية.

وأشار إلى أن جونسون قد اقترح مرتين سابقًا أن المملكة المتحدة بحاجة إلى وجود صفقة بحلول تاريخ محدد، فقط للتراجع عن ذلك في وقت لاحق. وقيل إن بارنييه قال: "إنها ثالث مهلة أحادية الجانب يفرضها جونسون دون اتفاق". "لا يزال لدينا الوقت."

وكان جونسون قد قال إنه يريد التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الصيف ، ثم بحلول منتصف أكتوبر ، لكنه قال في الأسابيع الأخيرة إن كل ما هو مطلوب هو إشارة واثقة من وجود صفقة.

تريد المملكة المتحدة بشكل عاجل فتح مفاوضات "نفق" قصيرة يتم خلالها منح المفاوضين الرئيسيين الحرية من قبل داونينج ستريت والعواصم الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليكونا مبدعين في حل المشكلات العالقة ليتم دعم أي نتيجة لاحقًا.

الصحافة الإيطالية والإسبانية

20% من طعام أوروبا مصيره القمامة و140 مليار يورو فاتورة المهدر

ينتهى الأمر بخمس جميع المواد الغذائية المنتجة فى أوروبا فى مقالب القمامة أو لإطعام الماشية، وتعتبر هذه الأزمة مشكلة اقتصادية وبيئية فى أوروبا، حيث تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد يتكلف 140 مليار يورو سنويا، ولذلك اقترح الاتحاد الأوروبى استيراتيجية من المزرعة إلى المائدة "لتقليل هدر الطعام بحلول عام 2023.

وأشارت إذاعة "راديو كبلى" الإسبانية فى تقرير لها إلى أنه يتم إهدار 88 مليون طن من الطعام، وتشير بيانات الاتحاد الأوروبى إلى أن 20% مما يتم إنتاجه ينتهى به المطاف فى القمامة أو يذهب لإطعام الماشية، وفى أوروبا عاش 112 مليون شخص فى عام 2017 فى أسر معرضة لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعى و5.8 مليون شخص يعانون من الحرمان الشديد.

وأوضح التقرير أن لهدر الطعام تكلفة اقتصادية عالية، حيث تصل فى الاتحاد الأوروبى إلى 140 مليار سنويا ، كما يتم إهدار 250 مليار لتر من الماء، كما ينطوى ذلك على فقدان التنوع البيولوجى والتأثير على الانبعاثات، حيث تشير التقديرات الى أن 15% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى مرتبطة بالسلسلة الغذائية.

من بين الإجراءات المقترحة أيضًا مراجعة تواريخ انتهاء الصلاحية وتوصيات الاستهلاك ، ولكن أيضًا الترويج للمشاريع التي تعيد تدوير الأغذية ، مثل REFRESH في هولندا التي تستفيد من الجزر الفاسد وتحولها إلى عصائر أو مكونات مسحوق أو الجزء العلوي و الجزء السفلي من الطماطم ، والتي على سبيل المثال بستخدم لصنع الصلصات للهامبرجر.

وزيرة تعليم إيطاليا: عدوى كورونا لا تنتقل بين الطلاب فى الفصول بل خارجها

رأت وزيرة التعليم الإيطالية، لوتشيا أتسولينا، أن عدوى وباء كورونا لا تنتقل بين الطلاب في الفصول الدراسية، بل خارجها.

وكتبت الوزيرة أتسولينا على صفحتها في "فيسبوك" أمس الثلاثاء، أن "الأطفال سعداء بالعودة إلى المدرسة، وعليهم البقاء هناك، وحتى بالنسبة لكبار السن، يعد التدريس وجهًا لوجه أمرًا أساسيًا، لأنه يضمن التدريب بل والعلاقات الاجتماعية أيضًا، وهي حاجة تلقى اليوم إشباعًا أكبر في المدرسة".

وذكرت أتسولينا المنتمية لحركة خمس نجوم، أن "المعطيات تؤكد في الواقع، وكذلك التحليلات التي أجراها المعهد العالي للصحة، أن العدوى لا تحدث داخل المدارس"، واختتمت مشيرة الى أن "بدلاً من ذلك، يجب توجيه الانتباه نحو الخارج، إلى الأنشطة اللامنهجية، وكما قلنا منذ بعض الوقت".

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن هناك 5901 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، في الساعات الـ24 الأخيرة، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه مقارنة بيوم أمس، فقد تم تسجيل 41 حالة وفاة أخرى، ليصل بذلك العدد الإجمالى للضحايا إلى 36.246 منذ بداية حالة الطوارئ".

وذكر التقرير الصحى أنه، "تم إجراء 112.544 تحليل كشف عن الإصابة منذ يوم أمس، بينما استقبلت المستشفيات 514 مريضا جديداً فى أقسام العناية المركزة، وهم بزيادة بحاصل 62 شخصاً.