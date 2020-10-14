وطبقا لبيانات وزارة الصحة الألمانية طلبت الوزارة 26 مليون جرعة للموسم الحالي.

ولفت شابان إلى أن عدد جرعات اللقاح المطلوبة كبيرة وبالتالي لن يتم تسليمها في يوم واحد ولكنه سيكون متاحًا بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن التطعيم سيتم في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين لاسيما في ظل انتشار وباء (كورونا)، وأوصى بضررة تطعيم الفئات المعرضة للخطر مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

كما حث وزير الصحة الألماني "بشكل عاجل" على تجنب السفر غير الضروري إلى مناطق بها أعداد كبيرة من الإصابات ، مع ضرورة الالزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.