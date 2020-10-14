أوصى وزير الصحة الألمانى ينس شابان، المواطنين بتطعيم كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة بلقاحات مضادة للإنفلونزا لاسيما في ظل انتشار وباء (كورونا)، ونفى الوزير وجود نقص في لقاح الإنفلونزا، مشيرا إلى وجود بعض العراقيل في التسليم محليًا وأنه وضع مؤقت سينتهي قريبا.
وطبقا لبيانات وزارة الصحة الألمانية طلبت الوزارة 26 مليون جرعة للموسم الحالي.
ولفت شابان إلى أن عدد جرعات اللقاح المطلوبة كبيرة وبالتالي لن يتم تسليمها في يوم واحد ولكنه سيكون متاحًا بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن التطعيم سيتم في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين لاسيما في ظل انتشار وباء (كورونا)، وأوصى بضررة تطعيم الفئات المعرضة للخطر مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .
كما حث وزير الصحة الألماني "بشكل عاجل" على تجنب السفر غير الضروري إلى مناطق بها أعداد كبيرة من الإصابات ، مع ضرورة الالزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
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