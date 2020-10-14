اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الشركة المصرية تستجيب لقارئ يشكو عدم تمكينه من تركيب خط أرضى بالمريوطية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:39 م
الشركة المصرية تستجيب لقارئ يشكو عدم تمكينه من تركيب خط أرضى بالمريوطية المصرية للاتصالات
أحمد جمال الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسلت الشركة المصرية للاتصالات، ردا على  شكوى القارئ أحمد خالد المقيم فى شارع رمضان عبد الحميد المريوطية الهرم بمحافظة الجيزة، متضررا فيها من عدم تمكنه من تركيب خط أرضى، جاء فيه أنه بالتواصل مع سنترال المريوطية 1، أفاد بأنه جاري عمل إنشاء وتنفيذ شبكه فيبر msan للمربع السكني، وجاري حاليا استخراج تصاريح الحفر اللازمة بالتنسيق مع حي الهرم، وبدأ تنفيذ الأعمال ومتوقع الانتهاء منها في شهر فبراير ٢٠٢١ وسيتم التعاقد مع العملاء في شهر مارس.

وكان  القارئ أحمد خالد المقيم فى شارع رمضان عبد الحميد  المريوطية هرم بمحافظة الجيزة، قد أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من عدم  تمكينه من الحصول على خط أرضى الذى يسعى للحصول عليه  من أجل  الإشتراك فى فى خدمة الإنترنت  الذى تحول لعامل أساسى فى التعليم منذ فترة طويلة .

تأتى هذه الإستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 


الشركه المصريه للاتصالات

سنترال المريوطيه

المريوطيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

تويتر يفضح كاني ويست ويكذب تغريدة تقدمه بمؤشرات انتخابات الرئاسة الأمريكية

تويتر يفضح كاني ويست ويكذب تغريدة تقدمه بمؤشرات انتخابات الرئاسة الأمريكية

لعب العيال يتسبب فى مقتل مواطن بالهرم.. اعرف التفاصيل بساعة شيطان

لعب العيال يتسبب فى مقتل مواطن بالهرم.. اعرف التفاصيل بساعة شيطان

الأرصاد تتوقع طقس معتدل شمالا ورياح نشطة مثيرة للرمال جنوب البلاد غدا

الأرصاد تتوقع طقس معتدل شمالا ورياح نشطة مثيرة للرمال جنوب البلاد غدا

الأمن العام يضبط 42 قطعة و97 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 42 قطعة و97 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الكول سنتر فى المؤسسات الخيرية.. اجمع تبرعات لتحصل على مرتبك

الكول سنتر فى المؤسسات الخيرية.. اجمع تبرعات لتحصل على مرتبك

السكة الحديد تعلن أنواع وشروط والأوراق المطلوبة للاشتراكات قبل بداية الدراسة

السكة الحديد تعلن أنواع وشروط والأوراق المطلوبة للاشتراكات قبل بداية الدراسة

طقس اليوم شديد الحرارة على الصعيد وشبورة مائية كثيفة شمال البلاد

طقس اليوم شديد الحرارة على الصعيد وشبورة مائية كثيفة شمال البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة