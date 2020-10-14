السيطرة على حريق فى مخلفات مصنع وبريات بالمحلة

الغربية ـ فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق فى مخلفات مصنع للوبريات بالمنطقة الصناعية بالمحلة، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق فى مصنع وبريات ملك عزت القلينى بالمنطقة الصناعية.

انتقلت4 سيارات مطافى برئاسة الرائد إبراهيم عزت الضابط بقسم الحماية المدنية بالمحلة تحت إشراف المقدم محمد قاعود رئيس القسم، وتم السيطرة على النيران، وتبين أنها فى كمية من المخلفات الخاصة بالمصنع، ولم تمتد النيران لباقى المصنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.