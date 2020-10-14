اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:15 م
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السيطرة على حريق سيارة ملاكى فى حادث بقنا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:58 م
السيطرة على حريق سيارة ملاكى فى حادث بقنا السيارة
قنا فريق المحافظات

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكى بعد حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص، بالقرب من مزلقان الجزيرية بقنا. تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن  قنا، إخطارا يفيد إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص بالقرب من الجزيرية بقنا، واشتعال السيارة الملاكى إثر الاصطدام.

وفور ورود البلاغ دفعت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد هانى الإتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وجارى رفع آثار الحادث من الطريق تيسيرا للحركة المرورية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 


أخبار مصرية

محافظه قنا

اشتعال سياره

تصادم

حركه مروريه

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