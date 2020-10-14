السيطرة على حريق بشقتين سكنيتين بمنطقة الفلل فى بنها وإصابة طفل

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بشقتين سكنيتين بمنطقة الفلل بمدينة بنها، ومنع امتدادها للأدوار العلوية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العام التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور الأول بأحد العمارات السكنية بمنطقة الفلل ببنها، وامتدت للدور الثانى، على الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحرق بجهود رجال الحماية المدنية، ومنع امتدادها للأدوار العلوية.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بالتكييف بالدور الأول نتيجة ماس كهربائى، مما أدى إلى اشتعال محتويات الشقة، وامتد الحريق للدور الثانى، لكن رجال قوات الحماية المدنية بالقليوبية تمكنت من السيطرة على الحريق فور ورود البلاغ ومنع امتداده للأدوار العلوية.

ونتج عن الحريق إصابة "طفل" 10 سنوات، قام بالقفز من الدور الأول فور نشوب الحريق، وتم نقله على الفور لمستشفى بنها الجامعى لتقديم العلاج اللازم، وأكدت المستشفى استقرار حالته الصحية، ويتم تقديم الإسعافات اللازمة له والتصريح له بالخروج.