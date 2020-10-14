السودان يفرض حظرا للتجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن بسبب اشتباكات عرقية

كتب أحمد عرفة

أعلنت السودان فرض حظر للتجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن بسبب اشتباكات عرقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق تخطى معدل التضخم في السودان 212 % لشهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 167 % لشهر أغسطس الماضي.

وعزا الجهاز المركزي للاحصاء في السودان - في بيان الثلاثاء - الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض المجموعات الفرعية لمجموعة الأغذية والمشروبات كالخبز، الحبوب، اللبن، البيض، الزيوت، الدهون، البقوليات، الخضر والسكر، كما ارتفعت أسعار مجموعتي النقل والصحة.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، أن معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر سبتمبر بلغ 176.29٪ مقابل 151.20٪ لشهر أغسطس الماضي، فيما بلغ معدل التضخم الشهري في المناطق الريفية 241.09 ٪ لشهر سبتمبر مقابل 178.67 ٪ في اغسطس الماضي.