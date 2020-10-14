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السجن المشدد 6 سنوات للممرضة بتهمة ترويج الهيروين بالتجمع الخامس

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:19 م
السجن المشدد 6 سنوات للممرضة بتهمة ترويج الهيروين بالتجمع الخامس محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمة " هبة .ش" ممرضة، بالسجن المشدد  6 سنوات، لاتهامها بترويج مخدر الهيرويين بالتجمع الخامس وتغريمها 100 ألف جنيه .

 
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد علي .
 
وكشف أمر  إحالة المتهمة إلي محكمة الجنايات،  أنها بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة،  أحرزت بقصد الاتجار لجوهر الهيرويين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
 
وتضمنت قائمة أدلة الإثبات بالقضية من شهادة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، والذي شهد أنه نفاذاً لأمر الضبط والإحضار للمتهمة تمكن من ضبطها،  وبحوزتها حافظة نقود بداخلها خمسة عشر لفافة لجوهر الهيرويين المخدر،  ومبلغ مالي، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة الاتجار .

 


ترويج الهيروين

تجارة المخدرات

السجن المشدد

اخبار الحوادث

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