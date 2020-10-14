الزراعة تعلن الموافقة على استيراد 134 ألف طن تقاوى بطاطس

كتب عز النوبى

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تمت الموافقة على طلبات للاستيراد تقاوى البطاطس تخطت الـ134 ألف طن حتى الآن، استعدادا لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير، وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية، مضيفا أن هناك إجراءات مشددة من قبل إدارة الحجر سواء من خلال فحص الشحنات والإجراءات الرقابية المشددة للتأكد من مطابقة جميع الشحنات المستوردة، ولم يتم استيراد أى كميات حتى الآن.

وأضاف "العطار"، فى تصريحات " اليوم السابع"، أن جميع الشحنات المستوردة لتقاوى البطاطس، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ، ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ومشروع حصر ومكافحة العفن البنى للبطاطس ، وضع خطة استباقية من خلال تشديد الفحص والإجراءات الرقابية مع قدوم أول شحنات مستوردة من تقاوى البطاطس لزراعات الموسم الجديد قريبا ، وجميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.