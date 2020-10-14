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"الرى" تعلن تجديد 78 قنطرة على النيل والرياحات والترع الرئيسية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:00 ص
"الرى" تعلن تجديد 78 قنطرة على النيل والرياحات والترع الرئيسية وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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كشف المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، تفاصيل تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة للقناطر الكبرى، نظرا لاهميتها الاستراتيجية.

وأوضح حبيش أنه تم إنشاء المنظومة الأمنية المتكاملة لتأمين سد ومفيض ودمياط بتكلفة تقديرية حوالى 32 مليون جنيه وأيضا جاري تنفيذ مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض إسنا الجديدة - مرحلة أولى - بتكلفه حوالى 100 مليون جنيه.

أشار حبيش إلى أن القطاع مسئول عن إدارة وتشغيل وصيانة وإحلال وتجديد  78 قنطرة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئييسية، وتمثل تلك القناطر أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري، حيث تعد بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية الأمر الذى يضمن الاستفادة من المياة ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية كما تشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات توليد كهرباء نظيفة الأمر الذى يشير إلى كونها إحدى المنشآت الاسترايجية الهامة والتى توفر استفادة مثلى من المياة كمورد هام بكل المجالات وتبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا للقناطر الكبرى التابعة للقطاع حوالي 40 مليون جنيه.

وأشار رئيس قطاع الخزانات بأن القطاع قام خلال الأشهر الماضية بتنفيذ أعمال بقيمة اجمالية تبلغ حوالى 300 مليون جنيه، حيث يتم حاليا تدعيم وتجديد قنطرة حجز الراهبين وتأهيل وتجديد بوابات قنطرة فم ترعة السلام بتكلفه تصل إلى 7 مليون جنيها وأيضا تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر اسنا الجديدة بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.

وأضاف حبيش بأنه جاري حاليا تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر ادفينا وأيضا تدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى وتدعيم هويس وقنطرة فم ترعة المنصورية وقنطرة عمر بك (مرحلة ثانية) بتكلفه حوالى 33 مليون جنيه.

وأكد أنه تم الانتهاء من المراحل الأخيرة للأعمال التكميلية لعملية تنفيذ مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية فجارى حاليا الانتهاء من أعمال التأمين الإلكترونى للقناطر بتكلفة تصل إلى 67 مليون جنيه.

ولفت رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى أنه تم طرح أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة، بعد الانتهاء من إعداد التصميم التفصيلى لها، مشيراً إلى أن أعمال المكتب اﻻستشارى سوف تستمر  فى الدراسات لمدة 73 شهرا، منهم 12 شهر ضمان تشغيل، و10 أشهر لإعداد مستندات الطرح والترسية، بالإضافة إلى 51 شهرا للتنفيذ.

وأشار حبيش الى أن التصميم الهندسى للقناطر الجديدة تم الاتفاق عليه من خلال نفس المكتب الاستشارى فى مرحلة دراسات الجدوى، مشيراً إلى أن المدة الزمنية لعقد الخدمات الاستشارية تبلغ 73 شهرا، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية تشمل تقديم الدعم الاستشارى فى مرحلة العطاءات من شهر نوفمبر القادم حتى سبتمبر من العام القادم والأعمال المدنية للقناطر من شهر نفس الشهر إلى ديسمبر 2023، على أن يكون التسليم المبدئى و تشغيل وصيانة المشروع 2025.

يشار إلى أن مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، تم إنشائها عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل (أي منذ حوالي 146 عام) حيث تُعد ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم، وتقع هذه المجموعة على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند الكيلو (60,600) من فم ترعة الإبراهيمية.

يذكر أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى نفذ خلال العام الماضي عدد من المشروعات والأعمال شملت تأهيل وتدعيم قناطر زفتى وقنطرتى حجز جمجره وميت غمر وقنطرتى فم أصفون والكلابيه وأيضا تم الانتهاء من أعمال احلال وتجديد مسجدى الرى واليوسفى والمبنى الإدارى لهندسة رى شرق ديروط هذا وفى اطار تطوير منظومة الصيانة فقد تم الانتهاء من تصنيع وتوريد 3 ورش متنقلة لأعمال الصيانة العاجلة وذلك بهدف التدخل الفورى فى حالة حدوث أية أعطال مفاجئة وتبلغ قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بالعام المالى السابق حوالى 550 مليون جنيه.



 


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