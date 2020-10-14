الداخلية تحبط محاولة تصنيع الهيروين بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى - الأمن العام ) ومديرية أمن الإسماعيلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (20 أسطوانه لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام- كمية من مخدرالهيروين الخام وزنت 1,500 كيلو جرام- كمية من خليط مخدر الهيروين بمواد أخرى معدة للكبس وزنت 15 كيلو جرام.. بإجمالى أوزان 21,500 كيلو جرام- الأدوات والمعدات التى يتم إستخدامها فى عملية التصنيع- سيارة- مبلغ مالى- ميزان- هاتف محمول).. حيث رصدت الإدارة نشاط أحد العناصر الأجرامية (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية "له معلومات جنائية") تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين ورصد محاولته لتصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر، متخذاً من مسكنه مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بمواجهته أقر بما جاء بالتحريات وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 مليون جنيه) تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.