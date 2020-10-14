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الداخلية تحبط خصومة ثأرية وتضبط 7 قطع سلاح بأسيوط

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:03 م
الداخلية تحبط خصومة ثأرية وتضبط 7 قطع سلاح بأسيوط أسلحة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط 7 قطع سلاح نارى في حملة أمنية بأسيوط إستهدفت طرفى خصومة ثأرية بساحل سليم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة خاصة أطراف الخصومات الثأرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاعى "الأمن العام، الأمن المركزى" من ضبط (عدد 7 قطع سلاح نارى) بحوزة عدد 6 متهمين.. فى حملة أمنية مكبرة إستهدفت أفراد عائلتين طرفى خصومة ثأرية بدائرة مركز شرطة (ساحل سليم).

 

 


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