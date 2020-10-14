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الجيش اليمنى يرصد الخروقات الحوثية للهدنة الأُممية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:15 م
الجيش اليمنى يرصد الخروقات الحوثية للهدنة الأُممية الحوثيين
كتب أحمد عرفة

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رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، 132 خَرْقًا للهدنة الأُممية ارتكبها الحوثيين، فى الـ 12 ساعة الماضية، بمناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

الخروقات الحوثية التي بلغ عددها 132 تركزت في مناطق متفرقة من مدينة الحديدة ومديريات التحيتا وحيس والدريهمي ومنطقة الجبلية، وتضمنت الخروقات عمليات قصف على المناطق السكنية ومزارع المواطنين بقذائف المدفعية واستهداف بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة.

وتجاوز مجموعة الخروقات الحوثية منذ اتفاق السويد اكثر من 21 الف خرق تراوحت ما بين القتل واستهداف منازل المدنيين وزراعة الألغام فى الوقت الذى تلزم فيه الأمم المتحدة راعية الاتفاق الصمت حيال ما يجرى.

 

 


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