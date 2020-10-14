التعليم تعقد دور تدريبية لمعلمى الصفوف الأولى قبل بدء الدراسة

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع شركة ديسكفرى، دورة تدريبية لمعلمى الصفوف الأولى بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات المعرفية التى من خلالها تتم عملية التبادل بين طرفى العملية التعليمية.
وتستمر تدريبات المعلمين، فى الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2020، بالتعاون بين الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي ومراكز التطوير التكنولوجى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى جميع قاعات مديريات التربية والتعليم بالجمهورية وكذلك الإدارات التعليمية.
وتنطلق الدراسة يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2020، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب.
التعليم تعقد دور تدريبية لمعلمى الصفوف الأولى قبل بدء الدراسةالأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:23 ص
وزارة التربية والتعليم
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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع شركة ديسكفرى، دورة تدريبية لمعلمى الصفوف الأولى بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات المعرفية التى من خلالها تتم عملية التبادل بين طرفى العملية التعليمية.
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