اليوم السابع
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التعليم تعقد دور تدريبية لمعلمى الصفوف الأولى قبل بدء الدراسة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:23 ص
التعليم تعقد دور تدريبية لمعلمى الصفوف الأولى قبل بدء الدراسة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع شركة ديسكفرى، دورة تدريبية لمعلمى الصفوف الأولى بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات المعرفية التى من خلالها تتم عملية التبادل بين طرفى العملية التعليمية.

وتستمر تدريبات المعلمين، فى الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2020، بالتعاون بين الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي ومراكز التطوير التكنولوجى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى جميع قاعات مديريات التربية والتعليم بالجمهورية وكذلك الإدارات التعليمية.

وتنطلق الدراسة يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2020، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب.
 


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