التحقيق فى سقوط مدرس من الطابق الثالث بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات فى واقعة سقوط مدرس من الطابق الثالث، بمنطقة فيصل بالجيزة، مما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بأنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث، بمنطقة فيصل، بإجراء التحريات، تبين أن مدرس سقط من الطابق الثالث، وتم نقله إلى المستشفى، مصابا بكسور متفرقة بأنحاء جسده، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.