التحريات تكشف الدافع وراء مقتل فتاة المعادي وتكثيف الجهود لضبط المتهمين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن أن الدافع وراء سحل "فتاة المعادي" في شارع 9 بمنطقة المعادي، كان بسبب سرقة حقيبة المجنى عليها، حيث كانت تنتظر والدها وجاءت سيارة ميكروباص يستقلها 3 أشخاص وقام أحدهم بمحاولة سرقة حقيبتها، لكن المجنى عليها تشبثت بها ولم يستطع المتهم سرقتها ولكن الفتاة سرعان ما سقطت أسفل عجلات الميكروباص ولقيت مصرعها فى الحال، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتورطين فى الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية، حددت هوية 3 متهمين بعد تفريغ الكاميرات التي رصدت واقعة سحل فتاة بمنطقة المعادي والتى أظهرت أحدهم وهو يمسك بحقيبتها، فسقطت على الرصيف أسفل عجلات السيارة، وتوفيت في الحال.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات رصدت واقعة مصرع فتاة المعادي أسفل عجلات سيارة 3 اشخاص، وسحل جثمانها خلال معاكستها، مبينة أنَّ الكاميرات المتحفظ عليها تخص محال تجارية في محيط الحادث، وتم فحص الكاميرات وتحديد الجناة وسيتم ضبطهم خلال الساعات المقبلة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقى بلاغًا من الأهالى بمصرع فتاة بشارع 9 بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات الأولية، أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها، والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجارٍ ملاحقة المتهمين للقبض عليهم.